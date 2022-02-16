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Кабмин утвердил состав комиссии по избранию директора НАБУ

16.02.2022

Кабинет министров Украины утвердил состав комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро Украины. 15 февраля на внеочередном заседании Кабмина приняли решение об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

В правительстве сообщают, что комиссия будет состоять из шести человек, имеющих «многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуре и работе правоохранительных органов».

В состав комиссии вошли:

  • Карен Гринавей

  • Драго Кос (член комиссии по избранию главы САП)

  • Николай Кучерявенко

  • Кирилл Легких

  • Повилас Малакаускас

  • Алексей Савчук

Кабинет министров заявляет, что проведение открытого и прозрачного конкурса является важной частью формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

 

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