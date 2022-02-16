Президентка Словаччини: парламент РФ не може диктувати питання територіальної цілісності України

Президентка Словаччини Зузана Чапутова засудила звернення Державної думи РФ до президента Владіміра Путіна з проханням визнати як “незалежні держави” тимчасово окуповані території України на Донбасі.

Про це вона написала у Twitter.

“Територіальна цілісність України, в тому числі на Донбасі, не те, що має диктувати російський парламент. Вирішувати можуть лише українці, а ми – підтримувати. Не можна говорити про мир, але робити кроки, які його підривають”, – написала Чапутова.

В Євросоюзі раніше закликали Росію утриматися від визнання окупованих територій і виконувати свої зобов’язання та сумлінно брати участь у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі.