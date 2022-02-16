Что наобещал Зеленский Шольцу перед его поездкой к Путину?

Западные партнеры начали активно подталкивать Украину к выполнению политической части «Минска»…

То, о чем неоднократно предупреждало издание, уже происходит: наши западные партнеры, прежде всего, Франция и Германия, начали активно подталкивать Украину к выполнению политической части «Минска».

Причем, до выполнения Россией даже первых пунктов минских договоренностей, касающихся вопросов безопасности.

Об этом пишет «Зеркало недели».

Конечно, было весьма непросто продраться сквозь ужасный перевод ответов канцлера Германии с немецкого на русский. И для россиян, слышавших путанный и сбивчивый перевод высказываний Шольца, Путин на этом фоне, безусловно, звучал куда уверенней и убедительнее.

Тем не менее, основная суть месседжей немецкого канцлера, касающаяся урегулирования ситуации «в и вокруг Украины», в общем-то, понятна.

Он несколько раз подчеркнул, что получил накануне в Киеве четкие заверения от президента Зеленского в том, что Украина подготовит все необходимые законопроекты для рассмотрения в ТКГ.

Правда, сначала он сказал, что там их будут обсуждать «Донбасс и украинское правительство», в другой раз заметил, что работать над ними будут «Россия, Украина, ОБСЕ и другие участники».

Поэтому пока остается открытым вопрос – будут ли партнеры по «Норманди» принуждать Киев сесть за стол прямых переговоров с «представителями» ОРДЛО, или же понимают (о чем заверили украинскую сторону на последней встрече N4 в Берлине), что для Украины это «красная линия», за которую она не может переступить.

Как и в Киеве, в Москве канцлер Шольц, публично абсолютно ничего не сказал о невыполнении «Минска» Россией и никак не отреагировал на длинный пассаж Путина, в очередной раз перечислившего все приписываемые российской стороной «грехи» Украины в невыполнении «Минска».

По словам Шольца, «важно, чтобы все вносили свой вклад». Но он перечислил, что должна сделать со своей стороны Украина, опять же, «забыв» упомянуть об обязательствах России.

От Украины, в первую очередь ждут законопроекты, «связанные с особым статусом, с выборами, с «формулой Штайнмайера», и, конечно же, с конституционными вопросами».

«Этот процесс должны поддерживать все и никто не должен его тормозить», — подчеркнул канцлер, опять же, не сказав ни слова, не упомянув ни единого факта невыполнения «Минска» Россией. Как и прямого его нарушения.

Канцлер Шольц не говорил о выдаче сотен тысяч российских паспортов гражданам Украины, проживающим в ОРДЛО, об экономической интеграции оккупированной части Донбасса с Россией, о замороженном обмене удерживаемыми лицами, блокировании КПВВ, и многих других нарушениях.

Как и после встречи Путина с Макроном, после общения хозяина Кремля с Шольцем, мы, украинцы, снова узнали много нового об обещаниях президента нашей страны, выданных им за закрытыми дверями переговоров западным партнерам.

Поэтому снова возникло много вопросов, на которые президенту Зеленскому следует дать ответы украинскому обществу.

Какие «конституционные вопросы» он пообещал рассмотреть в ТКГ? Какой законопроект об особом статусе ОРДЛО он пообещал представить на эту площадку, учитывая, что у нас уже действует соответствующий закон?

Как он намерен выполнить это обещание, учитывая, что в Украине законы принимаются Верховной Радой, а не президентом?

Куда будет вписана «формула Штайнмайера» и в какой редакции – оригинальной или российской?

Когда именно президент намерен выполнить обещание «разрешить» одну из «трех крупных задач», очерченных канцлером Шольцем, — выборы в ОРДЛО? И с какими конкретно еще «другими вовлечёнными сторонами» все это будет обсуждаться?

Крайне неприятно быть гражданином страны, о судьбе которой больше знают и сообщают президент страны-агрессора, немецкий канцлер и французский лидер, нежели президент собственной страны.

16 февраля Владимир Зеленский объявил Днем единения. Но единение – это не только поднятый флаг страны и сине-желтая ленточка на рюкзаке. Это и вопрос доверия. Взаимного.