Почему службам такси сложно выжить в нынешних условиях?

Услуги пассажирских грузоперевозок пользуются огромной популярностью, даже несмотря на то, что сегодня у большинства граждан собственные автомобили. Многие считают ездить на такси выгоднее, чем тратиться на бензин, либо вызывают такси в дождь, чтобы не пачкать свою машину в грязную погоду. При этом, как сообщают свежие украинские новости портала vesti.ua, даже в условиях огромного спроса некоторые службы такси едва сводят концы с концами и даже устраивают забастовки.

Претензии отечественных перевозчиков

Среди крупнейших служб пассажирского извоза в стране назрела ситуация протеста и недовольства, которую хорошо продемонстрировали последние украинские новости о проведённой накануне массовой забастовке таксисов сразу в нескольких крупных городах Украины. Как сообщает портал vesti.ua, 14 февраля на День всех влюблённых таксисты служб Bolt, Uklon и Uber отказались выходить на линию в Харькове, Львове, Виннице и ряде других городов. В качестве обоснования своего неповиновения водители озвучили недовольство низкими тарифами на перевозки, которые практически не покрывают их расходов на бензин и техническое обслуживание автомобилей. Эта проблема усугубляется ещё и высокими процентными ставками комиссии сервисов агрегаторов, которые отнимают у таксистов практически последнее, оставляя без заработка. Водители обещали вернуться к работе, если комиссионные сборы с них будут снижены до 10%, а тарифы на перевозки повышены до экономически обоснованного уровня.

Негативные последствия для пассажиров

Разразившийся кризис на рынке услуг по пассажирским перевозкам ударил, прежде всего, по простым людям. Многие пользуются такси в качестве основного способа передвижения по городу, а кто-то вызывает машину при крайней необходимости, когда своё авто в ремонте, а пользоваться общественным транспортом не с руки. Если власти пойдут навстречу бастующим таксистам и выполнят их условия, это:

с одной стороны – вернёт водителей на линии и увеличит количество машин в работе;

с другой стороны – сделает услуги такси для пассажиров дороже.

Впрочем, ведущие службы такси страны наверняка найдут выход из ситуации и смогут нивелировать возможное повышение тарифов различными акциями и бонусами. Скидки постоянным клиентам, накопительные баллы, использование специальных карт с дисконтом – это и многое другое способно предоставить клиентам служб такси новые дополнительные выгоды, которые перекроют возможное повышение стоимости поездок по городу и на более длинные расстояния.