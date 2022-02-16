Во всех школах Львова остановилось обучение: полиция ищет взрывчатку

Во всех школах Львова 16 февраля остановилось обучение. Все из-за поступления сообщения о заминировании, началась эвакуация.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

В полиции рассказали журналистам, что это письмо получили примерно в 10:30. После этого в учебные заведения сразу поехали специалисты.

По состоянию на 12.30 о завершении проверок не сообщали. В школах работают кинологи, взрывотехники и правоохранители.

Если взрывчатку не обнаружат, это будет очередное дело о фейковом заминировании. Уже пытаются установить личность злоумышленника, который направил сообщение о заминировании.



Эвакуация одного из учебных заведений / Фото ZAXID.NET

Недавно такое уже было

11 февраля правоохранители также искали взрывчатку во львовских учебных заведениях. Тогда говорилось не только о школах, но и о детских садах. Кроме них, еще заминировали часть местных ТРЦ. Тогда никаких опасных предметов не было обнаружено.