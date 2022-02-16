Россия отползает, или На самом ли деле Путин вдруг захотел переговоров?

Первое впечатление от дня 15 февраля, что Украина и Запад одержали промежуточную победу. Впрочем, если посмотреть пристальнее, не все так просто…

За последние 24 часа есть несколько важных сообщений.

Об этом говорится в статье «Укринформа».

Первое. К вечеру 14 февраля Путин, устами своего спикера Пескова, вдруг заявил, что готов вести переговоры о «гарантиях безопасности». Цитируем: «Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И фактически он инициировал вопросы гарантий безопасности России

Второе. Утром 15 февраля пришел ответ из Вашингтона. Спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США и их союзники не против такого диалога, но есть конкретное требование – деэскалация ситуация на границе с Украиной.

Третье. Позже в тот же день в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западного и Южного военного округов начинают возвращаться с учений в пункты базирования.

Четвертое. Госдума приняла обращение к Путину с просьбой признать «ЛНР/ДНР», причем в «ускоренном» варианте – напрямую, без консультаций с МИД.

Пятое. В Москве прошли переговоры между канцлером Германии и президентом РФ. После их окончания герр Шольц (который вчера был в Киеве) позволил себе довольно неприятные для украинского уха высказывания. В частности, о том, что пока он и Путин остаются на своих должностях, Украина в НАТО не вступит.

Как все это обобщить? Новости первой половины дня давали надежду на принципиальную нашу победу – не окончательную, но важную. После обеда – небо над Украиной словно посерело…

Что касается «возвращения» войск, то официальных подтверждений этому нет – все на словах российского оборонного ведомства. Да и без них подавляющее большинство войск все равно будет оставаться там, где сейчас. И мы понимаем это. Тем не менее, уже виднеется хоть и очень осторожный, но первый признак некой передышки. Очевидно, образцовая стратегия «мягкой силы» коллективного Запада, сопровожденная сверхмощной информационной спецоперацией, заставила Путина дать отбой.

Что дальше?

Казалось бы, твердость Вашингтона давала надежду, что переговоры о «гарантиях безопасности» где-то близко и могут быть эффективными. Как могли бы звучать условия, пусть неофициальные. Например:

Российские ультиматумы Альянсу – это не предмет переговоров. Никаких обещаний, противоречащих своему уставу, НАТО давать не будет;

РФ должна снять напряжение, надежно и с верификацией отведя войска от границы. Под дулом танков никто больше договариваться не будет. Это не 2014 год. То же касается акватории Азовского и Черного морей;

Украина должна участвовать в переговорах как равноправный субъект. Ведь это ее безопасность под угрозой, это ее территории оккупированы.

Ну, лично нам это виделось где-то так. А на самом деле?

В формате вопрос-ответ мы поинтересовались у дипломата Вадима Трюхана и министра иностранных дел Украины в 2007-2009 гг. Владимира Огрызко, как они оценивают ситуацию, которую создали события дня 15 февраля 2022 года?

В Москве прошли переговоры между Шольцем и Путиным

О промежуточной победе Украины мы вправе говорить?

Трюхан: «Путин и Ко решили сделать вид, что Россия остановилась и шагнула назад. Но это не так. Нынешнее Российское государство так устроено, что от каких-либо компромиссов или шагов навстречу кому-либо, оно может разрушиться. Кремль это прекрасно понимает. Перегруппируется, перепишет сценарий и снова пойдет в наступление на Коллективный Запад. И что характерно, с момента объявления о начале отвода войск от границ с Украиной не прошло и суток, как Россия снова сделала свой агрессивный ход, подняв еще выше ставки в большой геополитической игре, которую она ведет. Тот факт, что Госдума РФ приняла обращение к Президенту Путину с предложением признать независимость так называемых ДНР и ЛНР, означает, что в Москве по-прежнему чихать хотели на международное право, в том числе Устав ООН, Хельсинский Акт, Будапештский меморандум и т.д. Так что расслабляться рано. Впереди сложное время».

Огрызко: «Россия начинает отползать. И это, думаю, большой позитив для всех – и для Украины, и для коллективного Запада, и, собственно, для самой РФ. Если бы она поползла вперед, то последствия для нее были бы катастрофическими. Благо, в Кремле посчитали, посмотрели и поняли, что лучше отступить. Конечно, сейчас все это будет сопровождаться разговорами в духе российской пропаганды, мол, мы заставили Запад разговаривать с нами, и так далее. Это все очевидно. Но это их проблемы. Мне кажется, что нам сейчас самое главное не проспать ситуацию, когда россияне скажут: «Вот, смотрите, мы отступили, ситуацию деэскалировали, а теперь… Пусть украинцы идут на уступки, пусть выполняют Минские договоренности в нашей интерпретации. А если откажутся – ну, снова пойдем их прессовать». Вот самый неприятный вариант, который мы должны сейчас предвидеть. И понять, что так может быть. В этом же ключе – Госдума РФ попросила Путина признать так называемые ДНР и ЛНР. Сейчас это будет очередной, уже не военный, но политический инструмент давления на Украину. Теперь Кремль будет этим постоянно провоцировать и использовать и говорить: «Если Украина до завтра не сделает то, что мы хотим – признаем эти «республики». И не сомневайтесь». Это будет означать окончательный отказ России от каких-либо попыток урегулирования. Поэтому уверен, что никого они не будут признавать, но, безусловно, для давления будут использовать.

Сейчас Украина получила определенную передышку, которую обязана с максимальным позитивом использовать. Прежде всего – продолжать работу с нашими партнерами для того, чтобы получить все те вооружения, которые еще не получили. «Стингеров» слишком много не бывает. Кроме того, нужно не просто продолжить дипломатическую работу с Западом, а делать ее в том смысле, чтобы никоим образом это отступление агрессора не было трактовано, как возвращение к business as usual с ним. Наши дипломаты ни в коем случае не должны этого допустить».

«Стингеров» слишком много не бывает

Насколько реальными на сегодня видятся переговоры о «гарантиях безопасности»?

Огрызко: «Шанс на то, что они могут начаться, есть, а вот когда – это уже другой вопрос. Соединенные Штаты вместе с союзниками уже предлагали России очень конкретные шаги для снижения напряженности, например, начать серьезный разговор о контроле над вооружениями. Если американцы и россияне будут двигаться в этом направлении, то, как мне кажется, это может быть полезно, причем всем сторонам, и нам, в частности. Эта тема может стать началом большого разговора. Впрочем, если за этим Запад вдруг забудет о своих обязательствах учитывать интересы Украины – прежде всего то, что мы должны стать членом Альянса и так далее, и дальше… Очень надеюсь, что последние заявления в отношении НАТО, словно вырваны из контекста, — это была лишь попытка в нужный момент дать сигнал, что мы можем о чем-то говорить, но это вовсе не означает, что мы должны отказаться от своих евроатлантических устремлений».

Трюхан: «На данный момент нет понимания где, когда и в каком формате начнутся такие переговоры. Объявлением о начале отвода от границы с Украиной своих войск Россия дает пас Западу, словно выполняя требование Вашингтона о деэскалации. Однако понадобится еще как минимум 2-3 недели, чтобы верифицировать это решение и убедиться, что оно не было сделано для отвлечения внимания Запада. Вместе с тем, объективно оценивая перспективы такого переговорного процесса следует отметить, что начальные переговорные позиции обеих сторон абсолютно взаимоисключающие. Следовательно, ни в формате Совета НАТО — РФ, ни в формате ОБСЕ, ни на двустороннем уровне по линии Вашингтон — Москва быстрого прогресса ожидать не приходится.

В то же время, видится перспективной идея созыва международной конференции с участием всех государств-членов ООН, повестка дня которой была бы направлена на реформирование ООН и создание действенных механизмов предупреждения войн и принуждения к миру государств-агрессоров с последующим привлечением к международной уголовной ответственности лиц, виновных в развязывании военной агрессии. Тернистый и долгий путь. Но рано или поздно его придется пройти. И Украина, как государство, страдающее от вооруженной агрессии РФ, должно было выступить одним из инициаторов созыва такой международной конференции. А ближайшая удобная площадка для выдвижения этой внешнеполитической инициативы — Мюнхенская Конференция по безопасности, в которой намерен принять участие Президент Украины».

Следует ли нашим партнерам выдвигать предварительные условия? Да и какими они должны быть?

Трюхан: «Ситуация разворачивается таким образом, что выдвижение каких-то дополнительных условий, кроме деэскалации, выглядит совершенно нереалистично. Во-первых, Запад остается неоднородным, поэтому нарушить хрупкий баланс, который удалось свести американцам, – это совершенно неуместная роскошь. А во-вторых, и Москва не сможет позволить себе пойти на какие-либо серьезные уступки до начала переговоров. Ключевая задача сейчас – усадить за стол переговоров Путина и Ко, а дальше уже двигаться, отталкиваясь от результатов, которые удастся достичь в течение следующих 2-3 месяцев».

Огрызко: «Наши партнеры уже выдвинули РФ конкретные условия. Все кремлевские хотелки, которые касались перекраивания карты мира и создания новых сфер влияния – отвергнуты. Причем отвергнуты вполне четко, недвусмысленно – без каких-либо намеков на то, что кто-то может на что-либо претендовать в будущем. Также отвергнуты попытки отодвинуть НАТО в 1997 год. В конце концов Москве доступно объяснили, что Украина независима и суверенна, а значит – свободна в том, какой путь выбирать. Вот это и есть ключевые моменты, которые зафиксировали, что никто не будет идти на российские требования и что уступок со стороны коллективного Запада не будет. И это нас вполне устраивает».

Все кремлевские хотелки отвергнуты

Очевидно, что не только РФ и наши партнеры, но и Украина должны быть активно вовлечены в процесс переговоров. Реально ли это?

Огрызко: «Напрямую в переговоры по линии Вашингтон-Москва или в переговоры в форматах НАТО-РФ или ЕС-РФ – безусловно, нет. Украина не член этих структур. Но у нас есть посольства в этих странах. И именно через них мы можем четко и ясно доносить выгодную и нужную информацию. Впрочем, есть и другие площадки. Например, ОБСЕ, где мы можем на политическом уровне эту тему держать всегда открытой, говорить о том, что для нас важно и что нам нужно и таким образом не давать никому возможности забывать и об оккупированном Донбассе, и об оккупированном Крыме.

Что касается условий с нашей стороны, то, считаю, мы должны поставить перед НАТО вопросы: сейчас удалось, но это вовсе не гарантия, что это удастся завтра, потому что РФ не надежный партнер, а потому может снова отправить свои войска к нашим границам. Поэтому вопрос НАТО не должен вообще не исчезать из повестки дня. Мы должны на всех уровнях эту тему продвигать, несмотря на то, что кому-то это может не нравиться. И требовать от НАТО пристального внимания к происходящему вокруг РФ, продолжать требовать наказать ее за совершенные преступления и, наряду с этим, думать о других вариантах. Вот сейчас нарисовалась эта трехсторонняя конфигурация безопасности между Британией, Польшей и Украиной. Но ее нужно наполнять реальным содержанием. Это должны быть действительно такие вещи, которые позволяют нам сказать, что от этого наша безопасность будет сильнее. Можем сейчас так сказать? Честно, не знаю. Потому что в моем понимании это можно сделать только тогда, когда ядерное государство выступит на нашей стороне, если на нас нападут. Пока ни одно из них таких обязательств на себя не взяло».

Трюхан: «На данный момент произошла парадоксальная ситуация. Украина может участвовать в переговорах с РФ только в двух форматах — Нормандском и в рамках ОБСЕ. При этом первый из них уже третий год фактически заморожен. И тот факт, что за последний месяц было два раунда переговоров на уровне советников, не должно никого вводить в заблуждение. Ведь Россия не делает ни одного шага навстречу, фактически занимаясь очковтирательством, строя дурака. Аналогичная ситуация и в рамках ОБСЕ, где Россия ведет себя крайне агрессивно, используя в том числе своих марионеток из ОДКБ. Следовательно, на данный момент все, что может делать Украина, это работать на двустороннем уровне со своими партнерами, что в течение последних нескольких недель Киеву и удается, довольно успешно, обеспечивать. А в дальнейшем можно рассчитывать на прорывы с участием Украины только в двух случаях. Первый — если удастся выйти на проведение универсальной международной конференции под эгидой ООН. Второй – если удастся убедить Президента США Байдена выступить посредником и организовать трехстороннюю встречу с участием президентов Зеленского и Путина. Оба варианта выглядят не очень реалистичными на сегодня. Однако все может измениться уже завтра».