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Зеленский о заявлении РФ об отводе войск: когда выведут, это увидят все

16.02.2022

РФ заявила об отводе войск от границы Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда их действительно выведут, это увидят все.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью BBC.

По его мнению, «все нормальные люди» ожидают деэскалации.

«Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока не видим никакого отвода. Мы только что услышали об этом», — заявил Зеленский.

Зеленский говорит, что «когда войска отведут, это увидят все» — не только военные или разведка.

«Что касается угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет», — добавил президент Украины.

Россия отводит войска?

В Министерстве обороны России сегодня заявили, что военная техника подразделений Южного военного округа оставила оккупированный Крым после «учеб».

Вместе с тем, в ведомстве заявили о начале возвращения военных с учеб в места постоянной дислокации. Речь идет о граничащих с Украиной Западном и Южном округах.

Реакция Запада

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что заявления России по отводу войск еще ничего не значат.

«Я думаю, что ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа. Готовность — это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна», — считает Воллес.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации со стороны РФ в связи с отводом части российских войск от границ Украины? пока нет. Он призвал Москву «перестать готовиться к войне» и «отойти от края бездны».

 

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