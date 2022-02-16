Зеленский о заявлении РФ об отводе войск: когда выведут, это увидят все

РФ заявила об отводе войск от границы Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда их действительно выведут, это увидят все.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью BBC.

По его мнению, «все нормальные люди» ожидают деэскалации.

«Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока не видим никакого отвода. Мы только что услышали об этом», — заявил Зеленский.

Зеленский говорит, что «когда войска отведут, это увидят все» — не только военные или разведка.

«Что касается угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет», — добавил президент Украины.

Россия отводит войска?

В Министерстве обороны России сегодня заявили, что военная техника подразделений Южного военного округа оставила оккупированный Крым после «учеб».

Вместе с тем, в ведомстве заявили о начале возвращения военных с учеб в места постоянной дислокации. Речь идет о граничащих с Украиной Западном и Южном округах.

Реакция Запада

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что заявления России по отводу войск еще ничего не значат.

«Я думаю, что ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа. Готовность — это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна», — считает Воллес.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации со стороны РФ в связи с отводом части российских войск от границ Украины? пока нет. Он призвал Москву «перестать готовиться к войне» и «отойти от края бездны».