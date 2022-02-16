Тероборона Херсонщини: тяжке народження

До складу бригади тероборони Херсонщини входять шість батальйонів, що розташовані в Херсоні, Каховці, Білозерці, Скадовську, Іванівському та Генічеському районах.

До складу тероборони віднині входять дві категорії військовослужбовців: перші, підписавши контракт, несуть службу постійно, але більша частина – живе звичайним життям та має з’явитися до військової частини лише за умов зовнішньої агресії.

У Херсонській облдержадміністрації стверджують, що формування управлінь бригади та батальйонів в області вже на фінішній прямій. За кілька тижнів цей процес завершиться стовідсотково і ці нові бойові одиниці зможуть повноцінно функціонувати.

Зі слів посадовців та на папері процес формування територіальної оборони на Херсонщині виглядає задовільно. Однак проблеми виникають у, здавалось би, найпростіших питаннях. Батальйон тероборони в обласному центрі зараз фактично знаходиться без власного приміщення, адже школу в селі Наддніпрянське, де військовослужбовці мають нести службу, досі не передали на баланс міністерства оборони.

Періодичність та складова навчань, як і формування підрозділів тероборони – справа військового командування. Водночас фінансування системи, а, отже і її стійкість, залежить від місцевого самоврядування.

Подробиці у сюжеті Альони Ніколової та Петра Коберника: