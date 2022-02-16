Адмірала ЗС РФ Носатова судитимуть за підбурення українських військових до держзради у ході окупації Криму — ОГП

Адміралу Носатову інкриміновано пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до державної зради, а також пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), повідомляє Офіс Генпрокурора.

«Розслідуванням встановлено, що начальник штабу Чорноморського Флоту ВМФ ЗС Російської Федерації з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також зміни меж території України схиляв українських офіцерів із числа штабу Севастопольської морської бази та Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України до вчинення державної зради – переходу на бік ворога в період збройного конфлікту. При цьому офіцерам погрожували застосуванням військовослужбовцями Збройних Сил Російської Федерації фізичного насильства та зброї», – йдеться у повідомленні.

З 5 жовтня 2021 року Носатов обіймає посаду начальника Головного штабу ВМФ ЗС РФ – першого заступника Головнокомандувача ВМФ ЗС РФ. До того він був командувачем Балтійським флотом Росії.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Як повідомлялось, у травні 2020 року Офіс Генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом участі віце-адмірала, начальника штабу – першого заступника командувача Чорноморського флоту РФ в підбурюванні українських військовослужбовців до державної зради в ході окупації Криму. У 2014 році заступником командувача ЧФ РФ був Олександр Носатов. З вересня 2016 року – командувач Балтійським флотом Росії. Має нагороду за окупацію Криму.

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