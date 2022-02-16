Адмірала ЗС РФ Носатова судитимуть за підбурення українських військових до держзради у ході окупації Криму — ОГП

Адміралу Носатову інкриміновано пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до державної зради, а також пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), повідомляє Офіс Генпрокурора.
«Розслідуванням встановлено, що начальник штабу Чорноморського Флоту ВМФ ЗС Російської Федерації з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також зміни меж території України схиляв українських офіцерів із числа штабу Севастопольської морської бази та Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України до вчинення державної зради – переходу на бік ворога в період збройного конфлікту. При цьому офіцерам погрожували застосуванням військовослужбовцями Збройних Сил Російської Федерації фізичного насильства та зброї», – йдеться у повідомленні.
З 5 жовтня 2021 року Носатов обіймає посаду начальника Головного штабу ВМФ ЗС РФ – першого заступника Головнокомандувача ВМФ ЗС РФ. До того він був командувачем Балтійським флотом Росії.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.
Як повідомлялось, у травні 2020 року Офіс Генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом участі віце-адмірала, начальника штабу – першого заступника командувача Чорноморського флоту РФ в підбурюванні українських військовослужбовців до державної зради в ході окупації Криму. У 2014 році заступником командувача ЧФ РФ був Олександр Носатов. З вересня 2016 року – командувач Балтійським флотом Росії. Має нагороду за окупацію Криму.
Нагадаємо:
- 30 червня 2016 року Головна військова прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо командувача ЧФ РФ адмірала Олександра Вітко, який командував російськими військами в ході незаконну окупацію і анексію Криму. Він обвинувачується у розв’язанні і веденні представниками влади та Збройних Сил Росії агресивної війни проти України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків у вигляді військової окупації і анексії території України.
- В липні 2017 року Головна військова прокуратура передала в суд для заочного засудження обвинувальний акт стосовно заступника командира 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ полковника Володимира Карпушенка, який брав безпосередню участь в окупації Криму Росією.
- У березні 2021 року прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора повідомили про підозру у підбурюванні українських військових до державної зради під час окупації Криму Росією ексзаступнику командувача Чорноморського флоту РФ, віце-адміралу Валерію Кулікову.
- В Україні ще немає жодного обвинувального вироку суду щодо військових РФ, які організовували і здійснювали спецоперацію зі збройного захоплення півострова. У більшості випадків справа не дійшла навіть до підготовчого судового засідання і переходу до розгляду справ по суті. Про те, що гальмує цей процес на прикладі справ трьох високопоставлених російських військових, читайте у матеріалі Центру журналістських розслідувань «Агресори. Заочне провадження».