Зеленский о НАТО: открытая дверь – это хорошо, но нам нужны открытые ответы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно обозначить возможные даты вступления Украины в Альянс. Он также призвал предоставить официальную перспективу принятия нашей страны в Европейский Союз.

Об этом глава государства говорил во время Мюнхенской конференции безопасности 19 февраля, которая транслировалась на YouTube-канале «in time Ukraine«. Он подчеркнул, что реальная помощь Украине в кризисной ситуации заключается именно в этом, а не в постоянном озвучивании новых дат вероятного вторжения России – украинцам нужны другие даты, подчеркнул гарант

«Нам говорят – двери открыты. Но пока: посторонним вход запрещен. Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все члены Альянса не хотят нас видеть – скажите честно. Открытая дверь – это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности? Лучшее время для нее – ближайший саммит в Мадриде», – отметил президент, говоря о вступлении Украины в НАТО.

Относительно членства Украины в ЕС, Зеленский подчеркнул, что наша страна еще 8 лет назад сделала свой выбор, а многие отдали за него жизнь во время Революции Достоинства.

«Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в союз. Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?» – отметил президент.

Он заверил, что независимо от любой даты предполагаемого вторжения, украинцы продолжат защищать свою землю всегда, но решения нужны и от Запада.