И.о. главы Броварской РГА запретил своим подчиненным покидать район

Исполняющий обязанности главы Броварской райгосадминистрации Павел Проскочило запретил своим подчиненным покидать район из-за угрозы введения военного положения. Также сотрудники РГА должны информировать о своем местонахождении на выходных.

Об этом KV стало известно из распоряжения № 412-01/24 от 18 февраля 2022 года и.о. главы Броварской РГА Павла Проскочило.

“В связи с угрозой военного вторжения и возникновения чрезвычайных ситуаций, с целью координации и слаженных действий Броварской райгосадминистрации”, – сказано в документе.

В частности, сотрудники РГА должны: