И.о. главы Броварской РГА запретил своим подчиненным покидать район

Исполняющий обязанности главы Броварской райгосадминистрации Павел Проскочило запретил своим подчиненным покидать район из-за угрозы введения военного положения. Также сотрудники РГА должны информировать о своем местонахождении на выходных.
Об этом KV стало известно из распоряжения № 412-01/24 от 18 февраля 2022 года и.о. главы Броварской РГА Павла Проскочило.
“В связи с угрозой военного вторжения и возникновения чрезвычайных ситуаций, с целью координации и слаженных действий Броварской райгосадминистрации”, – сказано в документе.
В частности, сотрудники РГА должны:
- информировать о своем местонахождении в выходные дни (с 17:00 часов пятницы до 8:00 понедельника);
- не покидать по возможности территорию района;
- в случае возникновения ЧС немедленно прибыть на свое рабочее место.