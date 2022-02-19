Повінь – зміна системи

Menu
Close

И.о. главы Броварской РГА запретил своим подчиненным покидать район

20.02.2022

Исполняющий обязанности главы Броварской райгосадминистрации Павел Проскочило запретил своим подчиненным покидать район из-за угрозы введения военного положения. Также сотрудники РГА должны информировать о своем местонахождении на выходных.

Об этом KV стало известно из распоряжения № 412-01/24 от 18 февраля 2022 года и.о. главы Броварской РГА Павла Проскочило.

“В связи с угрозой военного вторжения и возникновения чрезвычайных ситуаций, с целью координации и слаженных действий Броварской райгосадминистрации”, – сказано в документе.

В частности, сотрудники РГА должны:

  • информировать о своем местонахождении в выходные дни (с 17:00 часов пятницы до 8:00 понедельника);
  • не покидать по возможности территорию района;
  • в случае возникновения ЧС немедленно прибыть на свое рабочее место.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *