США из-за агрессии России поставят Польше 250 танков Abrams – самые современные версии

США объявили о поставках танков Abrams в Польшу на фоне эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Об этом сообщает Reuters, передает LIGA.net.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе поездки в Варшаву сообщил о запланированной продаже Польше 250 танков Abrams.

Это будет сделано в рамках шагов Вашингтона по укреплению обороны ключевого восточноевропейского союзника на фоне растущей угрозы войны между соседними с Польшей Украиной и Россией.

«Это самая современная версия Abrams, и она обеспечит Польшу передовым танковым потенциалом», – сказал Остин.

Он отметил, что танки Abrams укрепят оперативную совместимость союзников НАТО с польскими вооруженными силами.

7 февраля сообщалось, что НАТО рассматривало возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе для укрепления своей обороны.

Затем в НАТО заявили, что планируют увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше, если Россия оставит свои войска в Беларуси после окончания запланированных совместных военных учений.

10 февраля Столтенберг подчеркивал, что, помимо боевых контингентов НАТО в Польше и странах Балтии, аналогичные подразделения могут появиться и в Румынии – на побережье Черного моря.

30 стран-членов НАТО письменно утвердили решение разместить военные контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии.