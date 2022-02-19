Следит за ситуацией в Украине: Министр обороны Британии не поехал на Мюнхенскую конференцию

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не поехал в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, он остался в Британии, чтобы следить за развитием событий в Украине, сообщила пресс-служба ведомства.

«На конференции выступают премьер-министр и министр иностранных дел. Министр обороны находится в Великобритании, чтобы следить за развитием событий в Украине перед выступлением в парламенте в понедельник», — сказано в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что Уоллес созывает министров обороны JEF (Объединенные экспедиционные силы Великобритании — ред.) для обсуждения общих ответов на текущую ситуацию.