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Следит за ситуацией в Украине: Министр обороны Британии не поехал на Мюнхенскую конференцию

20.02.2022

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не поехал в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, он остался в Британии, чтобы следить за развитием событий в Украине, сообщила пресс-служба ведомства.

«На конференции выступают премьер-министр и министр иностранных дел.  Министр обороны находится в Великобритании, чтобы следить за развитием событий в Украине перед выступлением в парламенте в понедельник», — сказано в сообщении. 

Также в пресс-службе сообщили, что Уоллес созывает министров обороны JEF (Объединенные экспедиционные силы Великобритании — ред.) для обсуждения общих ответов на текущую ситуацию.

 

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