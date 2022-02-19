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Боевики готовят теракты в ОРДЛО: Разведка назвала потенциальные объекты

20.02.2022

Российские оккупанты готовят террористические акты на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Украинская разведка назвала потенциальные объекты.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Список объектов на языке оригинала, на которых боевики могут совершить теракты:

  • Филиал №4 ЗАО «Внешторгсервис» — «Енакиевский коксохимпром» (г. Енакиево);
  • Филиал №6 ЗАО «Внешторгсервис» — «Ясиновский коксохимический завод» (г. Макеевка);
  • Филиал №7 ЗАО «Внешторгсервис» — «Макеевкокс» (г. Макеевка);
  • Шахта «Юный коммунар» (н.п. Бунге);
  • ГП «Донецкий казенный завод химических изделий» (г. Донецк);
  • ОАО «Концерн «Стирол» (г. Горловка);
  • Химическое казенное объединение им. В. Петровского (г. Петровское);
  • Государственное предприятия «Горловский химический завод» (г. Горловка);
  • ООО «ЭЛИС ВТБ-2»;
  • ПАО Торгово-производственная фирма «Полюс»
  • Фильтрационные станции.

Список объектов в Донецке на языке оригинала:

  • ООО «ДПЗ»;
  • ОБЪЕДИНЕНИЕ»ВИНТЕРПРОМ»;
  • Гидроузел №26 «Красная звезда»;
  • ПУ «Донецкгорводоканал»;
  • ГП «Вода Донбасса» — хлор;
  • Петровский водопроводный узел
  • ЧАО «Донецкрыба»;
  • КО «Холод Плюс»;
  • Хлораторная шахты «им. М. Горького»;
  • ОП «ДУТППОРЗ»;
  • ГП «ДУЭК»;
  • Хлораторная шахты «17-17 бис»;
  • Хлораторная шахты «Лидиевка»;
  • Хлораторная шахты «им. Э. Т. Абакумова»
  • Хлораторная шахты «им. М. Ы, Калинина»;
  • Хлораторная шахты №9 «Капитальная»;
  • Хлораторная шахты «им. А.Ф.Засядько»;
  • Хлораторная шахты «им. Челюскинцев»;
  • Хлораторная ВОК шахты «Заперевальная-2».

Список объектов в Горловке на языке оригинала:

  • Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
  • Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП «Компания «Вода Донбасса»;
  • Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП «Компания «Вода Донбасса»;
  • Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
  • ООО «Твой производитель»;
  • ГП «Стирол»;
  • ГП «Горловский химический завод»;
  • Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УГП «Укрхимтрансаммиак».

Список объектов в Дебальцево на языке оригинала:

  • Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
  • Хлораторная ВНС «Перекачка» Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».

Список объектов в Докучаевске на языке оригинала:

  • «Государственный резервный фонд ДНР» (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный).

Список объектов в Енакиево на языке оригинала:

  • Филиал №4 «Енакиевский коксохимпром» ЗАО «Внешторгсервис»;
  • Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
  • Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
  • Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
  • Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».

Список объектов в городе Крестовка на языке оригинала:

  • Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».

Список объектов в городе Макеевка на языке оригинала:

  • Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
  • ПАО «Торгово-производительная фирма «Полюс»;
  • ООО»ЭЛИС ВТБ-2″;
  • Склад хлора ОП «Шахта «Яисновская-Глубокая»;
  • Очистные сооружения «Шахта «Холодная Балка»;
  • Очистные сооружения ЧПП «Горняк-95»;
  • Очистные сооружения СП «ВОК ЛШ им. В. И. Ленина»;
  • Филиал №6 «ЯКХЗ» ЗАО «Внешторгсервис»;
  • Филиал №7 «Макеевкокс» ЗАО «Внешторгсервис».

Список объектов в городе Харцызск на языке оригинала:

  • Филиал №1 «Харцызский сталепроводочный канатный завод «Силур» ООО «Ростэкспоснаб 8»;
  • Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
  • Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» (пгт. Зуевка);
  • ОП «Зуевская ГЭС» РП «Энергия Донбасса» (г. Зугрэс);
  • Очистные сооружения ПУ «Зугрэсводоканал» ГП «Вода Донбасса» (г. Зугрэс).

Список объектов в городе Шахтерск на языке оригинала:

  • Очистные сооружения Шахтерского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».

Список объектов в городе Амвросиевский район на языке оригинала:

  • Хлораторная Белояровского водозабора Амвросиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».
 

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