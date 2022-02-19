Боевики готовят теракты в ОРДЛО: Разведка назвала потенциальные объекты

Российские оккупанты готовят террористические акты на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Украинская разведка назвала потенциальные объекты.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Список объектов на языке оригинала, на которых боевики могут совершить теракты:

Филиал №4 ЗАО «Внешторгсервис» — «Енакиевский коксохимпром» (г. Енакиево);

Филиал №6 ЗАО «Внешторгсервис» — «Ясиновский коксохимический завод» (г. Макеевка);

Филиал №7 ЗАО «Внешторгсервис» — «Макеевкокс» (г. Макеевка);

Шахта «Юный коммунар» (н.п. Бунге);

ГП «Донецкий казенный завод химических изделий» (г. Донецк);

ОАО «Концерн «Стирол» (г. Горловка);

Химическое казенное объединение им. В. Петровского (г. Петровское);

Государственное предприятия «Горловский химический завод» (г. Горловка);

ООО «ЭЛИС ВТБ-2»;

ПАО Торгово-производственная фирма «Полюс»

Фильтрационные станции.

Список объектов в Донецке на языке оригинала:

ООО «ДПЗ»;

ОБЪЕДИНЕНИЕ»ВИНТЕРПРОМ»;

Гидроузел №26 «Красная звезда»;

ПУ «Донецкгорводоканал»;

ГП «Вода Донбасса» — хлор;

Петровский водопроводный узел

ЧАО «Донецкрыба»;

КО «Холод Плюс»;

Хлораторная шахты «им. М. Горького»;

ОП «ДУТППОРЗ»;

ГП «ДУЭК»;

Хлораторная шахты «17-17 бис»;

Хлораторная шахты «Лидиевка»;

Хлораторная шахты «им. Э. Т. Абакумова»

Хлораторная шахты «им. М. Ы, Калинина»;

Хлораторная шахты №9 «Капитальная»;

Хлораторная шахты «им. А.Ф.Засядько»;

Хлораторная шахты «им. Челюскинцев»;

Хлораторная ВОК шахты «Заперевальная-2».

Список объектов в Горловке на языке оригинала:

Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;

Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП «Компания «Вода Донбасса»;

Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП «Компания «Вода Донбасса»;

Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;

ООО «Твой производитель»;

ГП «Стирол»;

ГП «Горловский химический завод»;

Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УГП «Укрхимтрансаммиак».

Список объектов в Дебальцево на языке оригинала:

Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;

Хлораторная ВНС «Перекачка» Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».

Список объектов в Докучаевске на языке оригинала:

«Государственный резервный фонд ДНР» (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный).

Список объектов в Енакиево на языке оригинала:

Филиал №4 «Енакиевский коксохимпром» ЗАО «Внешторгсервис»;

Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;

Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;

Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;

Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».

Список объектов в городе Крестовка на языке оригинала:

Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».

Список объектов в городе Макеевка на языке оригинала:

Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;

ПАО «Торгово-производительная фирма «Полюс»;

ООО»ЭЛИС ВТБ-2″;

Склад хлора ОП «Шахта «Яисновская-Глубокая»;

Очистные сооружения «Шахта «Холодная Балка»;

Очистные сооружения ЧПП «Горняк-95»;

Очистные сооружения СП «ВОК ЛШ им. В. И. Ленина»;

Филиал №6 «ЯКХЗ» ЗАО «Внешторгсервис»;

Филиал №7 «Макеевкокс» ЗАО «Внешторгсервис».

Список объектов в городе Харцызск на языке оригинала:

Филиал №1 «Харцызский сталепроводочный канатный завод «Силур» ООО «Ростэкспоснаб 8»;

Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;

Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» (пгт. Зуевка);

ОП «Зуевская ГЭС» РП «Энергия Донбасса» (г. Зугрэс);

Очистные сооружения ПУ «Зугрэсводоканал» ГП «Вода Донбасса» (г. Зугрэс).

Список объектов в городе Шахтерск на языке оригинала:

Очистные сооружения Шахтерского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».

Список объектов в городе Амвросиевский район на языке оригинала: