Боевики готовят теракты в ОРДЛО: Разведка назвала потенциальные объекты

Российские оккупанты готовят террористические акты на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Украинская разведка назвала потенциальные объекты.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Список объектов на языке оригинала, на которых боевики могут совершить теракты:
- Филиал №4 ЗАО «Внешторгсервис» — «Енакиевский коксохимпром» (г. Енакиево);
- Филиал №6 ЗАО «Внешторгсервис» — «Ясиновский коксохимический завод» (г. Макеевка);
- Филиал №7 ЗАО «Внешторгсервис» — «Макеевкокс» (г. Макеевка);
- Шахта «Юный коммунар» (н.п. Бунге);
- ГП «Донецкий казенный завод химических изделий» (г. Донецк);
- ОАО «Концерн «Стирол» (г. Горловка);
- Химическое казенное объединение им. В. Петровского (г. Петровское);
- Государственное предприятия «Горловский химический завод» (г. Горловка);
- ООО «ЭЛИС ВТБ-2»;
- ПАО Торгово-производственная фирма «Полюс»
- Фильтрационные станции.
Список объектов в Донецке на языке оригинала:
- ООО «ДПЗ»;
- ОБЪЕДИНЕНИЕ»ВИНТЕРПРОМ»;
- Гидроузел №26 «Красная звезда»;
- ПУ «Донецкгорводоканал»;
- ГП «Вода Донбасса» — хлор;
- Петровский водопроводный узел
- ЧАО «Донецкрыба»;
- КО «Холод Плюс»;
- Хлораторная шахты «им. М. Горького»;
- ОП «ДУТППОРЗ»;
- ГП «ДУЭК»;
- Хлораторная шахты «17-17 бис»;
- Хлораторная шахты «Лидиевка»;
- Хлораторная шахты «им. Э. Т. Абакумова»
- Хлораторная шахты «им. М. Ы, Калинина»;
- Хлораторная шахты №9 «Капитальная»;
- Хлораторная шахты «им. А.Ф.Засядько»;
- Хлораторная шахты «им. Челюскинцев»;
- Хлораторная ВОК шахты «Заперевальная-2».
Список объектов в Горловке на языке оригинала:
- Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
- Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП «Компания «Вода Донбасса»;
- Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП «Компания «Вода Донбасса»;
- Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
- ООО «Твой производитель»;
- ГП «Стирол»;
- ГП «Горловский химический завод»;
- Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УГП «Укрхимтрансаммиак».
Список объектов в Дебальцево на языке оригинала:
- Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
- Хлораторная ВНС «Перекачка» Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».
Список объектов в Докучаевске на языке оригинала:
- «Государственный резервный фонд ДНР» (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный).
Список объектов в Енакиево на языке оригинала:
- Филиал №4 «Енакиевский коксохимпром» ЗАО «Внешторгсервис»;
- Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
- Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
- Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
- Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».
Список объектов в городе Крестовка на языке оригинала:
- Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».
Список объектов в городе Макеевка на языке оригинала:
- Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
- ПАО «Торгово-производительная фирма «Полюс»;
- ООО»ЭЛИС ВТБ-2″;
- Склад хлора ОП «Шахта «Яисновская-Глубокая»;
- Очистные сооружения «Шахта «Холодная Балка»;
- Очистные сооружения ЧПП «Горняк-95»;
- Очистные сооружения СП «ВОК ЛШ им. В. И. Ленина»;
- Филиал №6 «ЯКХЗ» ЗАО «Внешторгсервис»;
- Филиал №7 «Макеевкокс» ЗАО «Внешторгсервис».
Список объектов в городе Харцызск на языке оригинала:
- Филиал №1 «Харцызский сталепроводочный канатный завод «Силур» ООО «Ростэкспоснаб 8»;
- Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»;
- Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» (пгт. Зуевка);
- ОП «Зуевская ГЭС» РП «Энергия Донбасса» (г. Зугрэс);
- Очистные сооружения ПУ «Зугрэсводоканал» ГП «Вода Донбасса» (г. Зугрэс).
Список объектов в городе Шахтерск на языке оригинала:
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Очистные сооружения Шахтерского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».
Список объектов в городе Амвросиевский район на языке оригинала:
- Хлораторная Белояровского водозабора Амвросиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».