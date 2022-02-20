ВСУ предупредили о терактах в ОРДЛО как повод для ввода войск. В ОДКБ заявили о готовности «миротворцев»

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы направить «миротворцев» на Донбасс при согласии Киева и санкции Совета безопасности ООН.

Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в опубликованном в субботу интервью Reuters.

«Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Зась добавил, что решение ситуации вокруг Украины нужно искать через диалог. «Должно быть понимание необходимости сесть за стол и договориться о чем-то. Это новая реальность», — сказал генсек.

При этом он заявил, что ОДКБ может направить «миротворцев» столько, сколько нужно. «Если нам потребуется 300 тысяч, то направим, если нам потребуется 17 тысяч, то направим. Если нам потребуется больше — направим больше», — сказал генсек ОДКБ.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых должны стать мирные жители.

«Враг стремится использовать это как повод для обвинения Украины и введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом «миротворцев»», — заявил он.

Залужный также подчеркнул, что Украина «не планирует никаких наступательных действий на Донбассе».