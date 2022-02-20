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Блинкен заявил о готовности Байдена провести встречу с Путиным

20.02.2022

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден готов к встрече с российским главой государства Владимиром Путиным. Переговоры должны быть о мире.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дождь»

По словам чиновника, глава Белого дома может встретиться с президентом РФ, если данные переговоры будут продуктивны.

«Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру», — уточнил Блинкен.

Других подробностей, связанных с будущей встречей глав США и России, государственный секретарь не привел.

 

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