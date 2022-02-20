Христина Соловій звинуватила російського репера в плагіаті

Популярна українська співачка Христина Соловій розповіла про неприємну ситуацію, яка трапилась нещодавно. Дівчина звинуватила російського репера в плагіаті.

На своїй сторінці в Instagram Христина опублікувала гнівний пост, у якому детально розповіла про ситуацію. Як виявилось, реп-виконавець вирішив переспівати хіт Соловій “Тримай”. Замість куплетів він зачитав реп російською мовою, а голос української співачки залишив в приспівах, трішки змінивши за допомогою автотюну.

Христина вважає, що репер вкрав та спаплюжив її пісню, більше того, він спотворив її голос та виконав її російською мовою. Крім цього, після цього репер звернувся до команди співачки з вимогою надати йому права на пісню. Цей факт ще більше обурив Соловій.

Співачка не назвала ім’я реп-виконавця, але можна зрозуміти, що мова йде про Пашу Ізотова, який недавно випустив трек “Нежно”, що швидко став популярним у TikTok.

: wona.com.ua