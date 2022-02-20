Продав файл для зламу TikTok за 150 гривень: луцький хакер заплатить 42,5 тис. штрафу

У Луцьку судили чоловіка, який продавав шкідливе програмне забезпечення для зламу TikTok. За рішенням Луцького міськрайонного суду хакер заплатить понад 42 тисячі штрафу.

Як ідеться в матеріалах справи, обвинувачений знайшов в інтернеті посилання на файли фішингових скриптів, за допомогою яких здійснюється несанкціонований доступ до облікових записів соціальних мереж та електронних поштових скриньок.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Невдовзі він розмістив оголошення про продаж вищевказаного шкідливого забезпечення.

22 грудня минулого року хакер збув файл за 150 гривень правоохоронцям, які проводили оперативну закупку. Зокрема у файлі була інструкція з використання. Відзначимо, що за допомогою файлу долається система захисту облікового запису в соціальній мережі ТікТок.

Під час досудового провадження між прокурором та обвинуваченим, яку суд затвердив. Йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі дві тисячі п’ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 42 тисячі 500 гривень.