Дванадцять кораблів ВМФ РФ, зокрема шість десантних, проводять навчання між Кримом та Херсонщиною

Про це повідомив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, Майдану закордонних справ (Київ), головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

«Шість (6) великих десантних кораблів (3 – з Північного флоту РФ, 3- з Балтійського) + ракетний катер ЧФ + тральщик ЧФ + 3 потужних рятувально-буксирних судна ЧФ РФ + корвет Берегової охорони ФСБ РФ наразі проводять великі десантні навчання в районі на захід від Бакальської коси (на карті – жовтим). Бакальська коса – це Роздольненський район на північно-західному узбережжі окупованого Криму, між Кримом та Скадовськом (Херсонська область)», – написав Клименко.

Він також звернув увагу, що увечері 19 лютого Росія припинила дію попередження про закриття декількох морських районів в Чорному морі.

Клименко також опублікував карту перекритих районів станом на 20 лютого (див. фото).

«Тобто рекомендований маршрут від Босфора до Одеси (зелений пунктир на карті) вже НЕ перекритий. Залишається перекритим рекомендований маршрут від Одеси в напрямку Поті, Батумі», – зазначив експерт.

Як повідомлялося, хоча Росія не розпочинала активних бойових дій в Азово-Чорноморському басейні, війну там вона вже веде. Це торгова війна, яка ведеться із застосуванням військової сили – для обмеження доступу до українських морських портів використовуються сили всіх чотирьох флотів, які РФ стягнула до Чорного та Азовського моря нібито для проведення навчань – великі десантні кораблі, ракетні крейсери, фрегати та підводні човни. Подробиці читайте у матеріалі Центру журналістських розслідувань «Українське море у російській блокаді» або дивіться у відео.

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