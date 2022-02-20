Воронежская область объявила ЧС из-за наплыва «беженцев» из оккупированного Донбасса

Александр Гусев – губернатор Воронежской области – объявил режим ЧС на территории региона. Такое решение объясняют якобы наплывом «беженцев» из оккупированного Донбасса.

Местные власти сообщают, что людям якобы пытаются создать комфортные условия. В то же время генконсул Украины в Ростове – Тарас Малышевский – рассказал: положение «эвакуированных» в стране-агрессоре – крайне сложное. Людей оставили на произвол судьбы.

По факту картина следующая: автобусы стоят по несколько часов и дети измученные, прислонившись к окнам, спят. А их родители пытаются выяснить, что они здесь делают, – рассказал Малышевский.

В Таганроге «эвакуированных» разместили в спортзале.

Генконсул заявил, что так называемую «эвакуацию» людей с оккупированных территорий расценивают как незаконное перемещение граждан Украины через государственную границу. Более того, вероятно, это происходит несмотря на волю самих «эвакуированных».

Источник: Интерфакс