Кремль о напряженности вокруг Украины: «Любая искра может привести к непоправимому»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что напряженность ситуации вокруг Украины достигла своего максимума. По его словам, любая провокация может привести к непоправимому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир «Первого канала».

Как заявил Песков, заявления Запада о возможном вторжении России в Украину приводят к «нагнетанию напряженности».

«А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — объяснил представитель Кремля.