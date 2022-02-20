Угроза войны: Британия и США договорились о совместных санкциях против РФ

Лондон и Вашингтон согласовали синхронное введение ограничений для России на торговлю в фунтах и долларах в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC

По словам Джонсона, в случае эскалации Британия и США введут запрет для российских компаний торговать в фунтах и долларах. Лондон предупреждает, что такие санкции нанесут значительный урон российской экономике.

«Урок (извлеченный из оккупации Россией Крыма) в 2014 году заключается в том, что вы не можете просто позволить Владимиру Путину, чтобы это (возможное вторжение — УП) сошло ему с рук».