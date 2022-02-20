Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки

Российские оккупанты снова нарушают режим «тишины» в Донецкой области, вследствие обстрелов повреждены дома в селе Победа и городе Железное.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует пресс-служба Донецкой ОГА.

По оперативной информации, утром произошел интенсивный обстрел окрестностей Марьинки – снаряды российской тяжелой артиллерии долетали в школу-интернат.

Кроме того, сегодня утром были разрушены 4 дома в селе Победа.

А со стороны Горловки оккупанты ведут обстрел города Железное — 2 снаряда попали в частный дом, повредили окна, крышу и одну комнату.

«К счастью, по состоянию на этот момент жертв нет. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор врагу», — отметил глава области.