Россия не позволяет эвакуированным вернуться в ОРДЛО

Как и следовало ожидать, Россия не готова принимать беженцев из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей чисто технически.

После серии пропагандистских роликов, нагнетающих страх и панику среди населения, социальные сети заполнили реальные видео с мучениями панических беженцев.

Комментирует «The Insider»: «Вывезенные с Донбасса женщины и дети плачут после ночи и утра в холодных автобусах без горячей еды и возможности сходить в нормальный туалет. В это же время в центре Донецка жители, которые избежали пушилинской эвакуации, гуляют, дети качаются на качелях».

«Вот Так»: «В таких условиях сейчас находятся сотни беженцев. С вечера они почти не выходят из автобусов. Размещение в лагере остановлено. Большинство прибывших до сих пор остаются в автобусах, в том числе — чтобы не пропустить «перепись» на выплату 10 тысяч российских рублей».

Стоит ли такое путешествие 3700 гривен, решать каждому.

Между тем, «Մιtαuskαs» обратил внимание, что вернуться домой беженцы из ОРДЛО пока что не могут: «В Ростовской области беженцы из ДНР с удивлением узнают, что мест для их размещения нет. А ещё обратите внимание: пункты пропуска на границе работают только на вход. То есть вернуться обратно невозможно. Это не эвакуация, это депортация».

Россия себе не изменяет. Никогда.

Потрясающий видос: pic.twitter.com/XqoywaFmTa

— vasily_maximov (@maximov_vasily) February 19, 2022