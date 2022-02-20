Недопуск західних медіа у зону бойових дій – це робота проти України, – Бутусов

Близько 400 журналістів провідних світових ЗМІ не можуть на цей час отримати акредитацію для доступу на фронт у район ООС. В результаті тільки 25 іноземних журналістів отримали допуск для висвітлення обстрілів дитячого садка та школи на Донбасі.

«Наприклад, один з найбільших німецьких телеканалів ZDF не може отримати доступ для висвітлення ситуації на фронті. І при тому Зеленський та «Слуги народу» дозволяють собі робити зауваження на недостатню підтримку у Європі, у Німеччині, зокрема. Так ви ж нічого не робите для того, щоб використати можливість схилити на наш бік громадську думку!

Ніяких логічних пояснень цьому факту нема — військові кажуть, що такі вказівки йдуть від керівництва країни. Є журналісти які понад місяць в Україні не можуть отримати допуск на фронт.

Президент їде до Німеччини, щоб поскаржитись на недостатню підтримку Заходу, а коли до України приїхали західні ЗМІ, щоб створити підтримку блокує їхню роботу. Офіс президента Володимира Зеленського не розуміє наскільки є важливим доступ іноземних медіа в зону бойових дій, щоб продемонструвати масштаби російської агресії. І навіщо ми утримаємо взагалі за свої податки міністерство інформаційної політики?

Зрозуміло, чому це відбувається. Майже три роки Зеленський розповідав суспільству, як він ніби вже закінчує війну, та про всеосяжне перемир’я, та «війна закінчиться до кінця року». Все це виявилось брехнею — війна продовжувалась та війна продовжується зараз. А західні ЗМІ «слуги народу» багато разів називали поширювачами паніки та фейків.

Зараз Україна має найбільші в нашій історії можливості відкрити правду про війну усьому світу, здобути повну перемогу у громадській думці в усьому світі, створити рішучу інформаційну та політичну перевагу над російськими агресорами. Для цього влада має вибачитись за образи журналістів, та нормально організувати висвітлення війни.

Бездіяльність влади і недопуск західних медіа у зону бойових дій — це не робота на користь Україні, а робота проти України.

Негайно відкрийте доступ світовим медіа на фронт!».