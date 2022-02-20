Перед фактом российской угрозы Евросоюз в дальнейшем будет углублять связи с Украиной, — Мишель

Перед фактом российской угрозы и вызовов безопасности, возникающих перед Европой в результате российского военного наращивания вдоль границ Украины, Европейский Союз в дальнейшем будет углублять экономические и политические отношения с Украиной, в частности проведет конференцию доноров для поддержки ее экономики.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности сказал президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Укринформ.

«Российская цель ослабить западную и европейскую поддержку Украины является просчетом, потому что такие попытки только закаляют нашу решительность. В очень короткое время мы решили мобилизовать 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины. Несколько дней назад я предложил провести конференцию международных доноров с целью поддержать макроэкономическую стабильность Украины и ее экономические реформы. С моей точки зрения, мы должны углубить политические и экономические отношения между Украиной и Европейским Союзом», — подчеркнул Мишель.

При этом президент Европейского совета не дал прямого ответа на прямой вопрос бывшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд, не стоит ли Евросоюзу в современных условиях предложить Украине определенного рода чрезвычайное приглашение до начала переговоров с ЕС относительно членства, чтобы поддержать моральный дух народа, который стоит перед угрозой войны, и показать Путину, что угрозами он не достигнет своих целей.

«Если мы хотим быть умными в наших геополитических амбициях, нам нужно действовать в этом направлении — показать, что российские попытки дестабилизации имеют обратный эффект. Мне лично не нужна российская агрессия, чтобы продвигать работу в нашем Восточном партнерстве. Безусловно, мы можем больше сделать в сотрудничестве с Украиной, укреплять наши экономические связи», – сказал Мишель.

Он выразил убеждение, что события прошлых дней подталкивают ЕС к содержательным шагам, чтобы сделать для Украины «столько, сколько сможем», — поддержать ее территориальную целостность и экономику.

«Мы планируем провести конференцию доноров для Украины, потому что текущие события имели разрушительный эффект для ее экономики. Инвесторам сейчас тяжело инвестировать в страну, и это приводит к экономической нестабильности. Но вы можете быть уверены, что мы будем поддерживать Украину вместе со странами-членами и в дальнейшем будем укреплять наши связи», — добавил Мишель.