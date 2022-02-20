«Было предусмотрено»: Резников о продолжении российско-белорусских учений

Россия и Беларусь приняли решение продолжить совместные военные учения. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал такой шаг ожидаемым.

Об этом сообщает пресс-cлужба Министерства обороны Украины.

По словам Резникова, Украина заранее приняла соответствующие меры касаемо продолжения военных учений на территории Беларуси.

«С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы на самом деле защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях», — добавил министр.