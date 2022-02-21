ЕС не может вечно предлагать «оливковую ветвь» России, — Мишель

Европейский союз не может вечно предлагать «оливковую ветвь» России, пока она проводит ракетные испытания и угрожает вторжением в Украину. Военная агрессия приведет к масштабным санкциям против России.

Об этом сообщается в выступлении главы Европейского совета Шарля Мишеля на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, на фоне обострения на Донбассе и угрозы российского вторжения в Украину есть большой вопрос, а хочет ли Кремль вообще идти на диалог с Западом по гарантиям безопасности.

«Несколько дней назад их слова дали очень маленький лучик надежды. Но их действия принимают форму продолжающегося наращивания военной мощи, серьезных инцидентов на Донбассе, в том числе и сегодня. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, пока Россия проводит ракетные испытания и продолжает накапливать войска. Одно можно сказать наверняка: если будет дальнейшая военная агрессия, мы ответим масштабными санкциями», — отметил Мишель.

Он подчеркнул, что Евросоюз твердо поддерживает Украину, суверенитет и ее территориальную целостность.

«Народ Украины сделал свободный выбор демократических ценностей, верховенства закона и реформ, и это имеет большое значение. Но этот демократический выбор воспринимается Кремлем как экзистенциальная угроза из-за его возможного распространения на весь регион», — добавил Мишель.

Отметим, словосочетание «оливковая ветвь» в данном контексте использовано как символический атрибут мира, согласия и мудрости.