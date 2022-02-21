Украинский ледокол смогут фрахтовать иностранные антарктические станции

Рынок логистических услуг в Южном океане очень ограниченный, при этом стран, заинтересованных в присутствии в Антарктиде, но не имеющих собственных судов для этого, с каждым годом становится все больше. Ледокол «Ноосфера», приобретенный Украиной в августе прошлого года у Великобритании, позволит предоставлять услуги фрахтования антарктическим станциям других государств.

Об этом в интервью Фокусу рассказал Евгений Дикий, директор Национального антарктического центра.

«Все антарктическое сообщество очень внимательно следит за нашим первым рейсом. Если мы покажем, что управляемся с ледоколом не хуже британцев, то уже со следующего года у нас будет куча предложений по совместным экспедициям. А также, думаю, будут и коммерческие заказы на обслуживание других станций», — прокомментировал Дикий.

До этого года Национальный антарктический центр также фрахтовал иностранные судна для отправки своих экспедиций на станцию «Академик Вернадский». Стоимость фрахта колебалась в пределах $20-35 тыс. в сутки. Покупка собственного ледокола позволяет полностью решить логистические проблемы центра, подчеркнул Евгений Дикий.