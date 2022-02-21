CBS: американская разведка получила данные о полученном российскими командирами приказе к началу вторжения в Украину

Российские военные командиры получили приказ начать вторжение на территорию Украины.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на данные разведки США.

По информации телеканала, сейчас российское военное командование разрабатывает план действий на поле боя. Корреспондент канала также утверждает, что вторжение может начаться с атаки на Киев, кроме того, Москва планирует начать кибератаки на Украину.

В эфире CBS не говорится, откуда были получены данные о приказе о начале вторжения в Украину.

Россия стянула к границе с Украиной более 100 тысяч военных, сообщали западные СМИ, еще около 30 тысяч находятся в Беларуси на совместных учениях с местными силами. 18 февраля президент США Джо Байден заявил, что убежден в принятии Путиным решения о нападении на Украину.