Окупанти обстріляли Луганськ, ЗМІ повідомили про «наказ армії РФ про вторгнення в Україну» – головні події 20 лютого

Про це повідомили заступник міністра оборони Ганна Маляр та штаб ООС у Facebook.

«Сьогодні близько 21 години російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачево у напрямку Луганська», – написала Маляр.

Вона заявила, що «за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів».

«Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців».

«Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант», – йдеться у повідомленні.

За даними американської розвідки, російське військове командування отримало наказ розпочати вторгнення в Україну, повідомило CBS News із посиланням на неназваного чиновника США.

За словами джерела CBS, командири на місцях розробляють конкретні плани військових маневрів у своїх секторах на полі бою.

За словами чиновника, ці накази не означають, що вторгнення неминуче, оскільки президент Росії Володимир Путін все ще може передумати та змінити накази.

Посольство США в Москві опублікувало попередження для американців, які перебувають у Росії, про загрозу терактів, і запропонувало їм подумати про способи самостійної евакуації з країни.

«За повідомленнями ЗМІ, існує загроза нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж кордону Росії з Україною», – сказано в попередженні.

Серед рекомендацій, які посольство пропонує в цій ситуації, стандартні поради – уникати скупчень людей, виявляти обережність, завжди мати при собі паспорт із чинною російською візою, а також пропозицію скласти для себе плани евакуації, які «не залежать від допомоги уряду США».

Президент США Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки у зв’язку з нарощуванням російських військ біля України, повідомляє сайт Білого дому.

«Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити останні події, пов’язані з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України».

Байден також поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони обговорили зусилля дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі телеканалу CBS заявив, що продовження навчань Росії та Білорусі свідчить на користь версії про підготовку вторгнення РФ в Україну.

«Минулого тижня Росія заявила, що відведе війська. Але Росія висуває дедалі більше військ та навіть ближче до кордону з Україною. Крім того, навчання, які, за їхніми словами, мали закінчитися сьогодні, тепер продовжуватимуться. Все це вписується в картину того, що Росія готується до вторгнення в Україну», – сказав він.

Столтенберг висловив готовність провести нове засідання ради НАТО-Росія.

«Найголовніше – запобігти новому збройному нападу на Україну, і тому ми підтримуємо всі зусилля союзників щодо НАТО знайти політичне рішення, а НАТО також готове провести засідання Ради НАТО-Росія», – сказав він.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може бути «завтра-післязавтра».

«Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, є недоречним. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози», – заявив Резніков в ефірі телеканалу «1+1».

Резніков також зазначив, що Україна уважно спостерігатиме за засіданням Держдуми РФ, де 22 лютого буде розглядатися українське питання.

«Давайте дивитись на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь цікаві дурнуваті рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських угод з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим», – сказав міністр.

﻿