Кораблі Чорноморського флоту Росії увійшли до Азовського моря – мапа

Як повідомлялося, хоча Росія не розпочинала активних бойових дій в Азово-Чорноморському басейні, війну там вона вже веде. Це торгова війна, яка ведеться із застосуванням військової сили – для обмеження доступу до українських морських портів використовуються сили всіх чотирьох флотів, які РФ стягнула до Чорного та Азовського моря нібито для проведення навчань – великі десантні кораблі, ракетні крейсери, фрегати та підводні човни. Подробиці читайте у матеріалі Центру журналістських розслідувань «Українське море у російській блокаді» або дивіться у відео.

Нагадаємо:

Росія оголосила про перекриття з 13 по 19 лютого акваторії Чорного та Азовського морів під приводом проведення військових навчань, що фактично блокує українські морські порти, не залишаючи проходу для торгових суден. Чорне море у північно-західній частині перекривається до кордону територіального моря України (12 миль, морський кордон), в Азовському – від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю РФ.

Командування ВМС України обвинуватило РФ у перекритті рекомендованих морських шляхів та зловживанні міжнародним морським правом.

10 лютого Управління навігації та океанографії Міністерства оборони РФ повідомило Україну про відміну перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки. У той же час, перекриття акваторії Чорного моря діятиме до 11 березня.



