Кораблі Чорноморського флоту Росії увійшли до Азовського моря – мапа

Як повідомлялося, хоча Росія не розпочинала активних бойових дій в Азово-Чорноморському басейні, війну там вона вже веде. Це торгова війна, яка ведеться із застосуванням військової сили – для обмеження доступу до українських морських портів використовуються сили всіх чотирьох флотів, які РФ стягнула до Чорного та Азовського моря нібито для проведення навчань – великі десантні кораблі, ракетні крейсери, фрегати та підводні човни. Подробиці читайте у матеріалі Центру журналістських розслідувань «Українське море у російській блокаді» або дивіться у відео.
Нагадаємо:
- Росія оголосила про перекриття з 13 по 19 лютого акваторії Чорного та Азовського морів під приводом проведення військових навчань, що фактично блокує українські морські порти, не залишаючи проходу для торгових суден. Чорне море у північно-західній частині перекривається до кордону територіального моря України (12 миль, морський кордон), в Азовському – від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю РФ.
- Командування ВМС України обвинуватило РФ у перекритті рекомендованих морських шляхів та зловживанні міжнародним морським правом.
- 10 лютого Управління навігації та океанографії Міністерства оборони РФ повідомило Україну про відміну перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки. У той же час, перекриття акваторії Чорного моря діятиме до 11 березня.