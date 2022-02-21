Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Жирова хвороба печінки може бути двох типів: алкогольна хвороба печінки та неалкогольна жирова хвороба печінки. Часто такі захворювання проявляються змінами на шкірі.

Про те, які шкірні ознаки можуть свідчити про проблеми із печінкою, пише Express.

Шкірні симптоми, що вказують на хвороби печінки

Лікарі кажуть, що здорова печінка не повинна містити жирових відкладень, хоча, за оцінками NHS, кожна третя людина у Великій Британії має ранні стадії жирової хвороби. Цей стан часто характеризується відсутністю симптомів, але є певні шкірні ознаки, на які варто звернути увагу.

Фахівці попереджають, що внаслідок такого захворювання може утворюватися рубцювання або фіброз печінки. У разі важкого фіброзу виникає цироз, який є “потенційно небезпечним для життя станом, що може спричинити печінкову недостатність”.

В охороні здоров’я попереджають, що пошкодження печінки внаслідок цирозу є незворотнім, тому важливо, насамперед, запобігти його розвитку. Першими ознаками ймовірного ускладнення можуть стати певні симптоми на шкірі. До них належать: свербіж, жовтизна шкіри і легкі синці.

Фахівці клініки “Клівленд” підтверджують, що симптоми жирової хвороби печінки часто не виявляються, доки хвороба не прогресує. Тому важливо звертати увагу на шкірні ознаки. Окрім того, на хворобу можуть вказувати біль у животі або почуття повноти у верхній правій частині живота, нудота, втрата апетиту чи ваги.

В окремих людей може розвинутись жовтяниця, здуття живота, набрякання ніг, підвищена стомлюваність або сплутаність свідомості, слабкість. Інші серйозні симптоми включають блювоту з кров’ю, легку появу синців, свербіж шкіри, набряк у нижній частині живота, темні випорожнення. У такому разі лікарі наполягають на том, що потрібно звернутися за невідкладною медичною допомогою.

: novyny.live