Скільки кави насправді можна пити під час вагітності?

Кофеїн негативно впливає на плід, тому потрібно ретельно стежити за кількістю кофеїну, яку приймає вагітна щодня.Адже повністю виключати його зі свого раціону теж не варто.

Згідно з рекомендаціями Американського коледжу акушерства та гінекології, вагітні жінки можуть споживати до 200 міліграм кофеїну на день, не побоюючись наслідків для здоров’я плоду та власного стану. Аналогічну цифру вказують Національна система охорони здоров’я Великобританії (NHS) та американське американське Управління контролю за продуктами та ліками (FDA).

Багато експертів висловилися скептично з приводу якості доказів шкоди кофеїну. Професор Королівського коледжу Лондона Ендрю Шеннан (Andrew Shennan) зазначив, що “докази шкоди можуть бути частково пов’язані з іншими факторами, які часто супроводжують вживання кофеїну, наприклад, курінням”.

: nashamama.com