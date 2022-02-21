В горсовете Ровно произошла массовая драка (ВИДЕО)

Массовая драка случилась сегодня на сессии Ровенского городского совета.
Депутаты собрались, чтобы обсудить вопросы терробороны. Однако начали сессию с вопроса о том, что у директора Ровенской центральной горбольницы Евгения Кучерука вскоре завершится контракт. Горсовет пикетировали десятки врачей больницы, требуя продлить контракт с Кучеруком. Дискутируя по этому вопросу, с трибуны выступил сам Евгений Кучерук, а после него в защиту главврача выступил экс-лидер «Правого сектора» Роман Коваль, врач-травматолог по специальности. Он заявил, что «Свобода» хочет заменить Евгения Кучерука своим человеком, не посоветовавшись с коллективом больницы. После слов Романа Коваля о том, что «к «Свободе» теперь есть вопросы», к трибуне подошел депутат Владимир Валявко и выключил микрофон. После этого, пишет Zahid.net, вместе с другими людьми подбежал подозреваемый в государственной измене деятель УНСО Ярослав Гранитный и началась потасовка. При этом Роман Коваль ударил Осуховского стулом.
Глава горсовета Александр Третьяк объявил перерыв на 10 минут, а затем — перерыв в работе сессии до 22 февраля. Тем временем Олега Осуховского увезли в больницу.