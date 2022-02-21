В центре Одессы горит здание колледжа

Одесские спасатели тушат пожар на крыше двухэтажного здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, что на Успенской улице.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, есть угроза распространения огня на соседний дом.

Площадь пожара — 200 кв.м. По данным ГСЧС, здание не эксплуатируется. Договор аренды давно прекращен.

Организована бесперебойная подача воды на первом, втором и чердачном этажах.

В ГСЧС уточнили, что огонь охватил частично первый и второй этажи, а также чердачное помещение. Благодаря профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на рядом расположенное жилое здание.

В 19:40 пожар был ликвидирован. Пострадавших и погибших нет.

К тушению огня привлекались девять единиц техники и 37 пожарных.