Украинская разведка предупреждает о следующем фейке террористов «ДНР». По словам пресс-службы оперативно-тактической группировки «Восток», следующей провокацией будет распространнение фейка о том, что украинские военные якобы сбрасывали взрывные устройства на дома мирных населенных пунктов с помощью беспилотников.

По утвереждению разведчиков, так называемый «специалист министерства» информации «ДНР» Александр Гриценко дал некое задание съемочным группам отснять последствия обстрелов, которые были совершены якобы украинскими военными.

«Он дал четкие указания относительно того, чтобы местные жители комментируя обстрелы говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства в дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов», — отмечает пресс-служба.

donpress