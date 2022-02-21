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Китайці випустять новий бюджетний електрокар: що про нього відомо

21.02.2022

Китайська компанія Wuling має намір випустити новий бюджетний електрокар під індексом E230

Як стало відомо AMPERCAR.com, новий Wuling E230 займе позицію на щабель вище за старшого «брата» – Hongguang Mini EV. Електрокар стане трохи довшим, ширшим і вище Mini EV, а також матиме більш футуристичний кузов. Зовнішність новинки підкреслить інша підвіконна лінія та оригінальна оптика.

Автомобіль пропонуватиметься з двома типами салонів на вибір. Одна версія буде поставлятися з рідкокристалічним екраном панелі приладів, а інша обзаведеться єдиним сенсорним екраном що об’єднує в собі панель приладів і мультимедійно-розважальний комплекс. В окремі колодязі будуть виведені повітроводи, хоча оригінальний Mini EV вбудований в приладову панель.

Пропонуватимуть електричну новинку у формі двомісного та чотиримісного хетчбека у тридверному кузові.

Про технічні параметри «електрички» поки що нічого не відомо. Подейкують, що модель отримає силові установки потужністю від 27 до 45 кінських сил.

: ampercar.com

 

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