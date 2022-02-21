Китайці випустять новий бюджетний електрокар: що про нього відомо

Китайська компанія Wuling має намір випустити новий бюджетний електрокар під індексом E230

Як стало відомо AMPERCAR.com, новий Wuling E230 займе позицію на щабель вище за старшого «брата» – Hongguang Mini EV. Електрокар стане трохи довшим, ширшим і вище Mini EV, а також матиме більш футуристичний кузов. Зовнішність новинки підкреслить інша підвіконна лінія та оригінальна оптика.

Автомобіль пропонуватиметься з двома типами салонів на вибір. Одна версія буде поставлятися з рідкокристалічним екраном панелі приладів, а інша обзаведеться єдиним сенсорним екраном що об’єднує в собі панель приладів і мультимедійно-розважальний комплекс. В окремі колодязі будуть виведені повітроводи, хоча оригінальний Mini EV вбудований в приладову панель.

Пропонуватимуть електричну новинку у формі двомісного та чотиримісного хетчбека у тридверному кузові.

Про технічні параметри «електрички» поки що нічого не відомо. Подейкують, що модель отримає силові установки потужністю від 27 до 45 кінських сил.

: ampercar.com