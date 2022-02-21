Дело Галантерника: экс-чиновнику Одесского горсовета продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 5 апреля срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого бывшего председателя депутатской комиссии по коммунальной собственности Одесского городского совета Василия Шкрябая, которого НАБУ и САП подозревают в участии в преступной организации Владимира Галантерника и злоупотреблениях на 689 млн грн.

Такое решение 9 февраля приняла следственная судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд отпустил Шкрябая под 8 млн грн залога. Также на него возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Одессы без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по этому делу, а также сдать на хранение загранпаспорта.

В связи с приближением даты завершения обязанностей прокурор САП просил их продлить еще на два месяца. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил.

Как известно, НАБУ и САП заподозрили 16 человек в создании преступной организации и злоупотреблениях в Одессе на 689 млн грн. О подозрении сообщили: руководителю преступной организации Владимиру Галантернику; мэру Одессы Геннадию Труханову; председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета Василию Шкрябаю; руководителю юридического департамента ОМР Инне Поповской; директору департамента коммунальной собственности ОМР Алексею Спектору и его заместителю Владимиру Радионову; исполняющему обязанности заместителя мэра Одессы Олегу Брындаку (экс-исполняющему обязанностей мэра Одессы в 2013-2014 годах, бывшему главе земельной комиссии ОМР) и еще трем лицам, занимались функциями финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.

Также подозрение вручили еще шестерым лицам (соучастникам), в частности: заместителю Труханова; бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий; экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко; владельцам компании-застройщице «Будова» и ее топ-менеджерам. Всего в деле 16 подозреваемых. Их действия квалифицируют по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины (участие в преступной организации Галантерника; злоупотребление служебным положением; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация средств, полученных преступным путем; получение неправомерной выгоды и предоставление этой неправомерной выгоды).

По данным НАБУ, указанные лица завладели шестью земельными участками в Одессе по адресу: Гагаринское плато, 4 (жилой комплекс Sea View); Варненская, 27 с буквами А, В и Г (ЖК «Скай Сити»), Жаботинского 54А (ЖК «Альтаир-3») и Академическая, 30 (апарт-комплекс «Морская резиденция»). Все указанные дома построила компания «Будова», которую связывают с Галантерником. Отдельно фигурантов подозревают в завладении более 131 млн грн на закупки земельного участка бывшего аэродрома «Застава» по завышенной стоимости.

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