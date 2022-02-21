«Не кормят и не расселяют». Эвакуированные жители ОРДЛО возвращаются обратно, — Резников

Недавно на Донбассе оккупационные власти объявили эвакуацию мирного населения. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это фарсом для «киношки».

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова в » ТСН.Неделя»

«Это (эвакуация жителей ОРДЛО в Россию — ред.) на сегодняшний день фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли, а сейчас наша разведка располагает информацией, что они массово возвращаются домой, потому что их там никто не кормит, не расселяет. То есть это все постановка для киношки», — заявил Резников.