В Великобритании хотят строже наказать Россию из-за допинга Камилы Валиевой

Глава Британской олимпийской ассоциации (БОА) Энди Энсон заявил, что поддержит более строгий запрет в отношении России, если будет установлено, что окружение фигуристки Камилы Валиевой прибегало к допингу.

Об этом сообщает Eurosport.

Допинговый скандал, в центре которого оказалась Валиева, стал одной из главных тем завершившихся Олимпийских игр в Пекине. На следующий день после того, как спортсменка в составе сборной ОКР выиграла золотую медаль в командном первенстве по фигурному катанию, появилась информация о том, что в ее декабрьской допинг-пробе был запрещенный препарат.

Глава БОА говорит о необходимости в более жестких мерах воздействия в отношении спортсменов из РФ, которым и без того запрещено выступать под официальным флагом России и названием страны.

В этот раз, по словам Энсона, британская ассоциация потребует более строгого наказания для российских спортсменов, если выяснится, что со стороны представителей РФ в деле Валиевой имели место правонарушения.

В последние дни уже завершившейся Олимпиады в Пекине Энсон сказал, что Валиеву окружают просто «ужасные» люди.

«Не думаю, что мы можем притворяться, что на самом деле все иначе. Расследование в отношении каждого человека из ее окружения должно быть максимально тщательным и подробным, потому что произошедшее совершенно недопустимо», — заявил чиновник.

Россия технически была отстранена от Олимпиады в Пекине. Из-за масштабной практики применения допинга спортсменам разрешили выступать на Играх в Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и таким же названием.

Напомним, что фигуристка Валиева собирается отстаивать свою честь в суде и попросит вскрыть пробу Б. Представители фигуристки говорят о возможном попадании допинга в организм спортсменки с «дедушкиным лекарством», а также, что допинг мог оказаться в результатах анализа уже в лаборатории.