Суд заочно засудив до 10 років позбавлення волі депутата-зрадника з Криму Каракулькіна

Як повідомив керівник прокуратури АРК та міста Севастополя Ігор Поночовний, колишнього депутата визнано винним у скоєнні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

«Прокурори довели, що у 2014 році засуджений, спільно з іншими депутатами Верховної Ради АР Крим, задля приховання факту окупації півострова збройними силами РФ та легітимізації дій держави-окупанта, проголосував за ряд незаконних постанов. Мова йде про підтримання рішення щодо проведення «загальнокримського референдуму», що мав показати картинку «вільного волевиявлення кримчан», прийняття постанови «Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя», що передбачала «входження Криму до складу РФ», – повідомляє прокуратура АРК.

«Всупереч постанови Верховної Ради України, якою повноваження депутатів парламенту автономії припинено, продовжуючи реалізацію злочинних намірів держави-окупанта, колишні депутати проголосували за прийняття постанови про «Незалежність Криму» та «Правонаступництво Республіки Крим», – йдеться у повідомленні.

«Російська Федерація, діючи відповідно до свого злочинного плану, використовувала депутатів кримського парламенту задля приховання спроби анексії та надання вигляду законності своїм діям. Загалом, з 99 депутатів, які входили до складу Верховної Ради АР Крим на момент окупації півострова, щодо 70 депутатів обвинувальні акти роками перебувають на розгляді у судах, однак, на даний час, винесено лише 3 заочні вироки», – зазначає Поночовний.