В аэропорту “Борисполь” россиянка с детьми притворялась француженкой

В международном аэропорту “Борисполь” гражданка России с детьми пыталась вылететь за границу по поддельным документам.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины, передают “Комментарии”.

По данным ведомства, поддельные документы были обнаружены во время проверки пассажиров авиарейса во Францию. Гражданка России путешествовала с четырьмя детьми и прилетела в Украину из Турции. Из-за фальшивых документов украинские пограничники не пропустили женщину с детьми на авиарейс во Францию.

Работники Госпогранслужбы Украины выяснили, что ID-карты граждан Франции, которые они предоставили для проверки, содержат признаки полного подлога. Кроме того, с собой у иностранцев также были действительные российские загранпаспорта. Россиянке 1955 года рождения запретили въезд в Украину на три года.

Женщину вместе с ее четырьмя детьми вернули авиарейсом в Анкару, откуда она должна вылететь в Россию. Нарушительница рассказала пограничникам, что подделку ей подарили знакомые.

: kyiv.comments.ua