В Госпогранслужбе опровергли участие Украины в обстреле погранпункта в Ростовской области РФ

Государственная пограничная служба Украины назвала «откровенной провокацией» сообщение ФСБ России об обстреле погранпункта в Ростовской области РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Государственная пограничная служба Украины заявляет, что заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины, в результате чего разрушено место несения службы пограничных нарядов РФ – откровенная провокация», — сказано в сообщении.

В сообщении указано, что не было названо точное место, где произошел инцидент, все данные — это в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области.

В Госпогранслужбе напомнили, что Ростовская область граничит и с неподконтрольным Киеву участком украинской границы, протяженность которого более 400 км.

«Отметим, информирование подразделений ГНСУ от сотрудников ВС ФСБ РФ о каких-либо нестандартных ситуациях не поступало. В то же время отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, расположенной рядом с неконтролируемым Украиной участком границы, в Неклиновском районе Ростовской области», — сказано в сообщении.