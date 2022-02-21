Британия и союзники активизируют подготовку к наихудшему сценарию развития событий в Украине — Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в понедельник, что Лондон вместе с союзниками активизирует подготовку к наихудшему сценарию украинского кризиса. По ее мнению, «вторжение» весьма вероятно.

Об этом стало известно из публикации главы МИД Британии в Twitter.

«Необходимо продолжать дипломатию, но вторжение России в Украину выглядит весьма вероятным. Великобритания и союзники усиливают подготовку к наихудшему сценарию. Мы должны сделать цену для России невыносимо высокой», — написала Трасс.