Данилов и Тимошенко покинули саммит общин: срочное совещание у Зеленского

Секретарь СНБО Алексей Данилов и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко срочно покинули саммит территориальных общин в «Парковом» «Безопасные и состоятельные общины будущего».

По словам Данилова, в 11:00 они должны принять участие в совещании на Банковой с участием президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил ресурс PavlovskyNews.

Как сообщает Telegram-ресурс Vesti, на выходе с саммита журналист задал вопрос секретарю СНБО, допускает ли Украина размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе, однако этот вопрос был проигнорирован.