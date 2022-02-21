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Данилов и Тимошенко покинули саммит общин: срочное совещание у Зеленского

21.02.2022

Секретарь СНБО Алексей Данилов и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко срочно покинули саммит территориальных общин в «Парковом» «Безопасные и состоятельные общины будущего».

По словам Данилова, в 11:00 они должны принять участие в совещании на Банковой с участием президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил ресурс PavlovskyNews. 

Как сообщает Telegram-ресурс Vesti, на выходе с саммита журналист задал вопрос секретарю СНБО, допускает ли Украина размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе, однако этот вопрос был проигнорирован.

 

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