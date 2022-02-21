В горсовете Ровно во время обсуждения вопроса денег для теробороны подрались депутаты и местные жители

В понедельник, 21 февраля, рабочий день в Ровенском городском совете начался с драки депутатов.

Драка произошла во время сессии в понедельник около 10:50, сообщили «Суспільне Рівне».

За трибуной был местный активист, врач Ровенской городской больницы Роман Коваль. Он начал выражать претензии к деятельности ВО «Свобода».

К трибуне подошли два депутата от этой политсилы: Юрий Осипчук и Владимир Валявко. Они начали спрашивать, какие претензии имеет Коваль. В это время с конца зала к трибуне подбежал житель Роман Огородник и ударил в лицо Владимира Валявко. После этого к месту инцидента сбежались десятки человек и началась потасовка. Корреспондент «Суспільного» рассказал, что с разбитым носом в зале после этого ходил депутат Олег Осуховский.

В драку вмешались правоохранители. Они выясняют обстоятельства инцидента.

Сессию перенесли на 22 февраля.

«Каким-то образом на внеочередной сессии пришли люди, определенные лица завели в зал титушек, и это, собственно, вопрос к правоохранителям. Мы собрались, чтобы поддержать территориальную оборону», — рассказал Валявка.

Депутаты должны были рассмотреть вопрос о выделении средств из бюджета города на финансирование территориальной обороны, однако до этого дело не дошло, пишет Zaxid.net.

Также проходил пикет работников Ровенской городской больницы. Они пришли поддержали главврача Евгения Кучерука, у которого истекает контракт.

К трибуне вместе с другими подбежал подозреваемый в государственной измене и сепаратизме Ярослав Гранитный, началась потасовка.

Осуховского отвезли в больницу.