Украинская сторона СЦКК сообщила о применении тяжелого вооружения со стороны оккупантов для обстрелов на Донбассе

Украинская сторона СЦКК продолжает информировать общественность о фактах нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.

Об этом Восточный Вариант сообщает со ссылкой на украинскую сторону СЦКК

Оккупанты продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы и осуществляют систематически обстрелы населенных пунктов, расположенных на подконтрольной стороне возле линии соприкосновения.

Четвертые сутки подряд вооруженными формированиями РФ не прекращается обстрелы населенных пунктов применяя артиллерию калибра 122 мм, минометов 120 мм и 82мм.

Так, в результате обстрелов МАРЬИНКИ были повреждены два частных дома по улице Победы и по улице

Прокофьева разрушены полностью линии электросети, что привело к отсутствию электропитания возле 300 домов.

В НОВОЛУГАНСКОЕ поврежден дом на улице Вишневая.

В поселке ЖЕЛЕЗНОЕ вооруженными формированиями РФ разрушен дом на улице Чехова. Осколки от минометных обстрелов калибра 120 мм почти полностью разрушили крышу дома.

По населенному пункту КАТЕРИНОВКА противник применил стрелковое оружие, в результате чего поврежден дом на улице Пионерская.

Всего с 17.02.2022 противник совершил в сторону ВС Украины 6083 обстрелов из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, использовал при этом 2997 ед. боеприпасов, в том числе для:

танка — 29 ед;

артиллерии калибра 152 мм — 71 од;

артиллерии калибра 122 мм — 815 ед;

минометов калибра 120 мм — 1562 ед;

минометов калибра 82 мм — 549 ед.

Задокументированные последствия обстрелов населенных пунктов Украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Фото: Украинская сторона СЦКК



















































