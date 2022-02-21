Террористы взорвали дом в оккупированном Донецке

Причиной мощного взрыва в Ленинском районе Донецка 20 февраля является подрыв нежилого дома, в котором террористы якобы нашли схрон со взрывчаткой.

Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на Новости Донбасса

Ранее сообщалось: в одном из районов оккупированного Донецка прогремел взрыв

Как уточняют террористы, в схроне находилась пластиковая взрывчатка, мины направленного действия МОН-50, а также емкости с жидкой взрывчаткой повышенной мощности.

Террористы решили уничтожить дом, в котором находился склад со взрывчатыми веществами.

После этого дом взлетает на воздух.