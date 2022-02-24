Симптомы недостатка витаминов

Всем известно, что нам для крепкого здоровья нужны в достаточном количестве витамины и минералы. Многие из них мы получаем из продуктов питания, некоторые синтезируются в нашем организме. Но часто случаются недомогания, проблемы в работе того или иного органа или системы. Причина может скрываться в недостаточно определенного витамина.

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Как проявляются нехватка витаминов?

Особенно остро мы ощущаем нехватку витаминов в весенний период — сразу после окончания зимы. Так, например, известно, что витамин D вырабатывается в нашей коже под воздействием солнечного света. Для этого достаточно принимать солнечные ванные каждый день в течение 10-20 минут. Но зимой это невозможно — тело должно быть максимально оголенным, да и солнца в этот период не так уж и много.

Есть разные симптомы, которые укажут на нехватку того или иного витамина:

Нехватка витамин А — это практически всегда сухость кожи и волос, диарея, обострение гастрита. Также на ногтях можно заметить поперечные полоски;

Кровоточивость слизистых, долго невозможно остановить кровь — это симптомы нехватки витамина К;

При недостатке витамина D вы можете замечать такие симптомы, как судороги, нарушение реакции. К тому же кости становятся более хрупкими, а срастаются они дольше;

При недостатке витамина Р тоже наблюдается кровоточивость десен и кровотечения из носа. На теле могут легко появляться синяки от ушибов. Это связано с хрупкостью сосудов;

При нехватке витамин Е появляется бледность кожных покровов, мышечная слабость. Вы начнете замечать, что при даже незначительных ударах появляются синяки, которые долго не проходят;

Недостаток витамина С проявит себя такие признаками, с которыми сталкиваются многие — это слабость, усталость, слабый иммунитет;

Нехватка каждого витамина из группы В по-разному проявляется. Так, если не хватает В1, ухудшится сон и аппетит, появится раздражительность. Если будет мало В2, на губах могут появиться трещинка, как и в уголках рта, а также появятся неприятные ощущения в глазах при ярком свете и даже признаки чего-то инородного в глазу. При недостатке витамин В5 начнут раньше седеть волосы и даже выпадать, также могут быть проблемы с ЖКТ.

Чтобы не допустить этого и всегда быть здоровым, нужно регулярно пополнять запасы витаминов в своем организме. Приобретя специальные препараты вам будет достаточно принимать одну капсулу, чтобы чувствовать себя хорошо каждый день.